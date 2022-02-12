Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото

Джанлука Вакки стал знаменит в 2016 году, после того как видео его танца с Джорджией Габриэле стало вирусным в сети Фото: gianlucavacchi / Instagram

Вакки родился 5 августа 1967 года в Болонье. Он является главой компании по производству автотрейлеров и совладельцем компании по производству упаковок для лекарств, которую в 1961 году основал его отец.

Фото: gianlucavacchi / Instagram

В Instagram Вакки демонстрирует свою жизнь в стиле лакшери: отдыхает на яхтах, занимается спортом, танцует латиноамериканские танцы. Свой образ жизни он называет своими инициалами GV Lifestyle и даже посвятил ему книгу под названием Enjoy.

Фото: gianlucavacchi / Instagram

Сейчас на его аккаунт подписаны 21,9 млн человек. С 2018 года он состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Фото: gianlucavacchi / Instagram

В 2015 году на своей странице в Instagram Вакки опубликовал фото, на котором он запечатлен в 2009 году – до того, как стал знаменитым.