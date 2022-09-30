"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму

Вакки: Главная причина, по которой мама до сих пор с нами в том, чтобы проводить больше времени с радостью своей жизни – Блу Фото: gianlucavacchi / Instagra

"25 июля у моей любимой мамы случился очень страшный и серьезный инцидент со здоровьем, и мы чуть не потеряли ее. Теперь, спустя более двух месяцев, она чувствует себя все лучше и лучше. Настоящее чудо, – написал 55-летний блогер. – Когда смотрю, как моя дочь толкает ее инвалидную коляску, я волнуюсь. Уверен, что главная причина, по которой мама до сих пор с нами в том, чтобы проводить больше времени с радостью своей жизни – Блу".

Ранее Вакки не делился с подписчиками снимками своей матери.

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