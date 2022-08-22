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22 августа, 2022
 
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55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео

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Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии
Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии
Фото: gianlucavacchi / Instagra

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 22 августа опубликовал в Instagram видео, которое снял во время погружения в ванну со льдом.

"Лед это жизнь", –  подписал 55-летний бизнесмен ролик.

Контекст:

Вакки родился 5 августа 1967 года в Италии. Он является главой компании по производству автотрейлеров и совладельцем компании по производству упаковок для лекарств, которую в 1961 году основал его отец.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 22.4 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. 

Теги: Джанлука Вакки
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