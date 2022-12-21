  53-летняя Лопес поделилась секретами ухода за собой и призналась, какую фразу повторяет, как мантру. Видео

Лопес: У меня всегда была очень простая процедура ухода за кожей Фото: jlo / Instagram

"У меня всегда была очень простая процедура ухода за кожей", – призналась Лопес.

Актриса отметила, что обращает особое внимание на очищение кожи и ежедневно использует солнцезащитный крем. Непременным условием сохранения молодости лица она назвала массаж с увлажняющим кремом с SPF-фильтрами.

Лопес подчеркнула, что для хорошего внешнего вида важно достаточно отдыхать.

"Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастливы, если ваша кожа не здорова, вы не можете скрыть это", – заявила она.

Она также акцентировала внимание на необходимом уходе не только за лицом, а и за телом. Актриса использует для этого сыворотку и крем.

Лопес добавила, что важно быть уверенной в себе, и посоветовала произносить мантру: "Я великолепна, моя жизнь полна радости, смеха, приключений и любви, успехов и процветания!"