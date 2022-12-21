"Как там погода в Монако?" Автор песни про Бориса Джонсона записал ролик о Жеваго

"Слава Иисусу Христу, Константин Валентинович, знаете ли, как там погода в Монако? Сижу, читаю новости, пишут, что видели вас на яхте, названной в честь залупы лошадиной, то есть с надписью "Z". Скажите, правда или нет, лошадиная или бычья?" – говорит герой ролика.

Он обыграл сообщения о розыске Жеваго.

"Говорят, вы в международном розыске. Но я думаю, это все п...здеж. Потому что я только ввел в Facebook "Константин" – и мне сразу вашу страницу выбило. Вашу и фильма "Константин – властелин тьмы", – сказал он и поинтересовался о делах банка "Финансы и кредит". В банке, по словам героя видео, хранится пенсия его бабушки, но там "какие-то перебои с баблом".

"Вопрос: смогу я в этом году урвать пару рублей бабушкиной пенсии?" – спросил он.