"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума

"Рождество пришло рано! "Супер Майк 3" только в кинотеатрах с 10 февраля", – написала она.

На снимке Хайек запечатлена в объятиях своего 42-летнего коллеги, Ченнинга Татума. В ленте "Супер Майк 3" они исполнили главные роли. Для облжки тизера актер позировал с оголенным торсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Вау, просто огонь!" – прокомментировал подписчик kkarleelizak.