"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума

"Рождество пришло рано! "Супер Майк 3" только в кинотеатрах с 10 февраля", – написала она.
На снимке Хайек запечатлена в объятиях своего 42-летнего коллеги, Ченнинга Татума. В ленте "Супер Майк 3" они исполнили главные роли. Для облжки тизера актер позировал с оголенным торсом.
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"Вау, просто огонь!" – прокомментировал подписчик kkarleelizak.
"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".
Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.