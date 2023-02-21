Суд приговорил к 10 годам тюрьмы представителя спецслужбы Беларуси, воевавшего против Украины в составе российской ЧВК

По данным следствия, мужчина участвовал в боевых действиях против сил обороны Украины на харьковском и краматорском направлениях.

"Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров. Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских частных военных компаний в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента [Александра] Лукашенко", – говорится в сообщении.

Украинские военные взяли его в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре 2022 года.

"Задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ раскололи злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах", – проинформировали в пресс-центре.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса (наемничество) и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

"Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность разведчика. После начала полномасштабного вторжения получил задачу на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного", – сообщили в СБУ.

Для этого летом 2022 года он прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб. Затем его в составе оккупационной группировки перебросили на фронт.