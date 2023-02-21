Суд приговорил к 10 годам тюрьмы представителя спецслужбы Беларуси, воевавшего против Украины в составе российской ЧВК

По данным следствия, мужчина участвовал в боевых действиях против сил обороны Украины на харьковском и краматорском направлениях.
"Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров. Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских частных военных компаний в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента [Александра] Лукашенко", – говорится в сообщении.
Украинские военные взяли его в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре 2022 года.
"Задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ раскололи злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах", – проинформировали в пресс-центре.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса (наемничество) и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
"Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность разведчика. После начала полномасштабного вторжения получил задачу на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного", – сообщили в СБУ.
Для этого летом 2022 года он прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб. Затем его в составе оккупационной группировки перебросили на фронт.
Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).
В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.
16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".