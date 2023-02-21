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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" отправляют на передовую после совершенных ими преступлений в Севастополе – Генштаб ВСУ

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Бывшие российские заключенные, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер", появились в оккупированном Севастополе, отметили в Генштабе ВСУ
Бывшие российские заключенные, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер", появились в оккупированном Севастополе, отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

С начала 2023 года во временно оккупированном Крыму значительно ухудшилась криминогенная обстановка, в частности – в Севастополе.

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что причиной этому стало появление бывших российских заключенных, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер" и были амнистированы после завершения контракта.

"При задержании за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QrFS2uGhPhdSVWmTTYhHxw3nkjnP1M67p8LQM6TFEg2H4ApuZkfJRSdPQcCXiTS4l

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, тюрьма, Генштаб ВСУ, оккупация, заключенные, преступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, задержание
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