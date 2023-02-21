Бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" отправляют на передовую после совершенных ими преступлений в Севастополе – Генштаб ВСУ

Бывшие российские заключенные, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер", появились в оккупированном Севастополе, отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что причиной этому стало появление бывших российских заключенных, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер" и были амнистированы после завершения контракта.

"При задержании за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую", – сказано в сообщении.