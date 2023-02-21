Бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" отправляют на передовую после совершенных ими преступлений в Севастополе – Генштаб ВСУ

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.
Отмечается, что причиной этому стало появление бывших российских заключенных, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер" и были амнистированы после завершения контракта.
"При задержании за совершенные преступления они направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую", – сказано в сообщении.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.