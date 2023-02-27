  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть

Арестович: Я реально люблю людей и работаю для них, забочусь о них Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Вы понимаете вообще, за что вас люди любят?" – спросил у Арестовича Гордон.

"Понимаю. Все очень просто. Людей невозможно обмануть: они же нутром чувствуют. Я реально люблю людей и работаю для них, забочусь о них. Поэтому они, наверное, это чувствуют и реагируют соответственно", – заявил блогер.

По словам Арестовича, после увольнения из Офиса президента он продолжит комментировать ситуацию на фронте, как делал это в первые дни войны.

"Я делал это в начале войны, я делаю это сейчас и буду делать дальше. Очень четкая у меня была установка. Люди должны понять, что происходит, – раз. Потому что понимание наполовину успокаивает уже. Во-вторых, они должны понимать, чем это закончится, и удержали намерение на победу, чтобы даже никто не сомневался, что мы победим. Это было моей главной задачей, когда я выходил на трибуну год назад", – отметил блогер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube