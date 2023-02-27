Бульвар Шоубиз
 
27 февраля, 2023
 
Новости

Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский после полномасштабного вторжения РФ в Украину живет отдельно от семьи в Офисе президента
Зеленский после полномасштабного вторжения РФ в Украину живет отдельно от семьи в Офисе президента
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский показал украинскому журналисту Дмитрию Комарову во время съемок документального фильма "Рік" о полномасштабном вторжении РФ в Украину семейное фото, которое стоит у него в кабинете на рабочем столе. Фильм опубликован 24 февраля на странице проекта "Світ навиворіт" в YouTube.

На фото Зеленский запечатлен в обнимку с женой Еленой, дочерью Александрой и сыном Кириллом. Снимок был сделан летом на зеленой лужайке. На фото Зеленский и его сын позируют с аквагримом в стилистике героя американских комиксов Супермена.

Этот снимок был впервые опубликован женой Зеленского 1 июня 2019 года ко Дню защиты детей.

"Дети хотели Супермена", – прокомментировал фото Зеленский.

Скриншот: СВІТ НАВИВОРІТ / YouYube
Скриншот: СВІТ НАВИВОРІТ / YouYube

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину живет в Офисе президента отдельно от семьи. Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Владимир Зеленский, семья, Дмитрий Комаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Елена ПОСКАННАЯ
  Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои
  Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои
Алеся БАЦМАН
  Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор
  Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео
Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео
Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале
Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Галина ГРИШИНА
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 