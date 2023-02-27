Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе

На фото Зеленский запечатлен в обнимку с женой Еленой, дочерью Александрой и сыном Кириллом. Снимок был сделан летом на зеленой лужайке. На фото Зеленский и его сын позируют с аквагримом в стилистике героя американских комиксов Супермена.
Этот снимок был впервые опубликован женой Зеленского 1 июня 2019 года ко Дню защиты детей.
"Дети хотели Супермена", – прокомментировал фото Зеленский.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину живет в Офисе президента отдельно от семьи. Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.