Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе

Зеленский после полномасштабного вторжения РФ в Украину живет отдельно от семьи в Офисе президента Фото: Володимир Зеленський / Facebook

На фото Зеленский запечатлен в обнимку с женой Еленой, дочерью Александрой и сыном Кириллом. Снимок был сделан летом на зеленой лужайке. На фото Зеленский и его сын позируют с аквагримом в стилистике героя американских комиксов Супермена.

Этот снимок был впервые опубликован женой Зеленского 1 июня 2019 года ко Дню защиты детей.

"Дети хотели Супермена", – прокомментировал фото Зеленский.