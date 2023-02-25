Бульвар Шоубиз
 
25 февраля, 2023
 
Новости

"А жду я всегда звонок жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Зеленского двое детей
У Зеленского двое детей
Скриншот: СВІТ НАВИВОРІТ / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинскому журналисту Дмитрию Комарову во время съемок его нового авторского проекта "Рік" о полномасштабном вторжении РФ в Украину, какое изображение стоит у него на заставке телефона. Фильм опубликован в двух частях 24 февраля на странице проекта "Світ навиворіт" в YouTube.

"Кто у вас на рабочем столе, если это корректный вопрос?" – поинтересовался Комаров, когда во время интервью Зеленский взял в руки телефон.

"Сын, дочь", – перечислил Зеленский.

После короткой паузы, взглянув в направлении камеры, Зеленский с улыбкой добавил: "А жду я всегда звонок жены".

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Владимир Зеленский, семья, Дмитрий Комаров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор
  Мать Саакашвили: Моего сына просто решили убить. Ему вынесли смертный приговор
Дмитрий ГОРДОН
"Украина никогда не станет победой для России. Никогда". Главные заявления мировых лидеров в годовщину полномасштабного вторжения РФ
"Украина никогда не станет победой для России. Никогда". Главные заявления мировых лидеров в годовщину полномасштабного вторжения РФ
  Драмтеатр в Мариуполе, эвакуационные колонны, жилые дома. Хроника массовых убийств, совершенных российскими оккупантами за год полномасштабного вторжения
  Драмтеатр в Мариуполе, эвакуационные колонны, жилые дома. Хроника массовых убийств, совершенных российскими оккупантами за год полномасштабного вторжения
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А жду я всегда звонок жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонок жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
Галина ГРИШИНА
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 