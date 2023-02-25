"А жду я всегда звонок жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона

"Кто у вас на рабочем столе, если это корректный вопрос?" – поинтересовался Комаров, когда во время интервью Зеленский взял в руки телефон.

"Сын, дочь", – перечислил Зеленский.

После короткой паузы, взглянув в направлении камеры, Зеленский с улыбкой добавил: "А жду я всегда звонок жены".