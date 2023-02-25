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25 февраля, 2023
 
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Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР

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Зеленский назначил Буданова руководителем ГУР 5 августа 2020 года
Зеленский назначил Буданова руководителем ГУР 5 августа 2020 года
Скриншот: СВІТ НАВИВОРІТ / YouTube

В приемной руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова живет кот по имени Гюнтер. Своего питомца Буданов показал украинскому журналисту Дмитрию Комарову во время съемок его нового авторского проекта "Рік" о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Фильм опубликован в двух частях 24 февраля на странице проекта "Світ навиворіт" в YouTube.

"Это местный кошара. Это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Пережил ракетный удар", – рассказал о животном Буданов. 

"И это кот, который знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране", – пошутил Комаров.

"Думаю, что да", – смеясь, ответил Буданов.

Фото: СВІТ НАВИВОРІТ / Facebook
Фото: СВІТ НАВИВОРІТ / Facebook

Контекст:

Руководителем ГУР Минобороны президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова 5 августа 2020 года. Ранее эту должность занимал Василий Бурба.

Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на Буданова было совершено не менее 10 покушений.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, война России против Украины, Дмитрий Комаров, Кирилл Буданов
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