Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР

"Это местный кошара. Это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Пережил ракетный удар", – рассказал о животном Буданов.
"И это кот, который знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране", – пошутил Комаров.
"Думаю, что да", – смеясь, ответил Буданов.
Руководителем ГУР Минобороны президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова 5 августа 2020 года. Ранее эту должность занимал Василий Бурба.
Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на Буданова было совершено не менее 10 покушений.