Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР

"Это местный кошара. Это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Пережил ракетный удар", – рассказал о животном Буданов.

"И это кот, который знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране", – пошутил Комаров.

"Думаю, что да", – смеясь, ответил Буданов.

Фото: СВІТ НАВИВОРІТ / Facebook