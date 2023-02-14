"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской

Всего в публикации представлено 11 валентинок. На открытке с изображением Буданова адресату сообщается, что его, "по данным разведки, ждет романтический ужин", а на валентинке с поздравлением от Залужного написано: "Жду нашей встречи, как прибытия "леопардов".

"Мы признаемся в любви нашим пользователям, несокрушимому бизнесу, неутомимым журналистам, пылким общественным деятелям. Посылаем любовь и веру героям, защищающим страну и нашу жизнь, волонтерам, спасателям и всем, кто продолжает умело работать ради победы. Снова и снова мы отдаем свое сердце прекрасной, независимой, сильной Украине, – говорится в публикации. – Пусть влюбленные скорее возвращаются домой в теплые объятия, пусть любовь прорастает чудесным цветком в наших душах. Любите друг друга, как команда YouControl любит открытые данные – безгранично, до безумия".