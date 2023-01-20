Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco

Кот Степан провел в Монако два месяца Фото: loveyoustepan / Instagram

Фото кота Степана помещено на обложку журнала.

На сайте Times Monaco опубликовано интервью, в котором хозяйка кота, харьковчанка Анна рассказала, как весной 2022 года они покинули обстреливаемый российскими оккупантами город и уехали за границу.

В Монако, отмечает Анна, они провели два месяца, получив огромную поддержку от людей.