Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco

Фото кота Степана помещено на обложку журнала.
На сайте Times Monaco опубликовано интервью, в котором хозяйка кота, харьковчанка Анна рассказала, как весной 2022 года они покинули обстреливаемый российскими оккупантами город и уехали за границу.
В Монако, отмечает Анна, они провели два месяца, получив огромную поддержку от людей.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал за границу, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.
Осенью кот Степан вернулся в Украину. В настоящее время он вместе с хозяевами проживает во Львове.