Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2023
 
Новости

Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кот Степан провел в Монако два месяца
Кот Степан провел в Монако два месяца
Фото: loveyoustepan / Instagram

Украинский кот-блогер Степан стал героем нового номера журнала Times Monaco. Об этом сообщается 20 января на его странице в Instagram.

Фото кота Степана помещено на обложку журнала.

На сайте Times Monaco опубликовано интервью, в котором хозяйка кота, харьковчанка Анна рассказала, как весной 2022 года они покинули обстреливаемый российскими оккупантами город и уехали за границу.

В Монако, отмечает Анна, они провели два месяца, получив огромную поддержку от людей.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал за границу, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.

Осенью кот Степан вернулся в Украину. В настоящее время он вместе с хозяевами проживает во Львове.

Теги: Монако, война России против Украины, блогеры, журнал, кот Степан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
Дмитрий ГОРДОН
  Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова
  Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление
Тина Кароль показала лицо вблизи
Тина Кароль показала лицо вблизи
Внучка Байдена опубликовала новые свадебные фото
Внучка Байдена опубликовала новые свадебные фото
Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать
Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку
Алеся БАЦМАН
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 