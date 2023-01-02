Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским

"Добро пожаловать в семью", – подписал ролик Багинский.

"Я тоже рад знакомству", – говорится на странице кота-блогера.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.

Осенью кот Степан вернулся в Украину. В настоящее время он вместе с хозяевами проживает во Львове.