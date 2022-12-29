"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова

На обнародованных снимках кот Степан запечатлен в купе поезда вместе с кошкой по кличке Стефания.

"Посетили родной Харьков и больно его покидать. Но Львов теперь стал нашим вторым домом, поэтому каникулы мы проведем во Львове", – говорится в комментарии к фото.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину и до середины декабря приживал во Львове. 17 декабря стало известно, что кот Степан находится дома в Харькове.