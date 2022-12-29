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29 декабря, 2022
 
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"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова

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Кот Степан: Каникулы мы проведем во Львове
Кот Степан: Каникулы мы проведем во Львове
Фото: loveyoustepan / Instagram

Украинский кот-блогер Степан, который в середине декабря вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку, уехал во Львов. Об этом сообщается 29 декабря на его странице в Instagram.

На обнародованных снимках кот Степан запечатлен в купе поезда вместе с кошкой по кличке Стефания.

"Посетили родной Харьков и больно его покидать. Но Львов теперь стал нашим вторым домом, поэтому каникулы мы проведем во Львове", – говорится в комментарии к фото. 

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Франциюзанимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину и до середины декабря приживал во Львове. 17 декабря стало известно, что кот Степан находится дома в Харькове.

Теги: Львов, Харьков, война России против Украины, кот Степан
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