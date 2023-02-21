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21 февраля, 2023
 
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Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс

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Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: yulia_zoriy / Instagram

Супруга министра обороны Украины Алексея Резникова, украинская ведущая Юлия Зорий 19 февраля в Instagram Srories сообщила, что в их семье появился новый питомец – кот породы мейкун по кличке Хаймарс.

"У нас были сомнения между Лео и Хаймарсом, но когда увидели его вживую, поняли, что это Хаймарс", – рассказала она подписчикам.

Скриншот: yulia_zoriy / Instagram
Скриншот: yulia_zoriy / Instagram

"Ну и спал вот так между нами. Поэтому адаптация проходит быстро и хорошо", – добавила она, показав, как Хаймарс спит рядом с Резниковым.

Скриншот: yulia_zoriy / Instagram
Скриншот: yulia_zoriy / Instagram

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – она оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, Алексей Резников, Юлия Зорий
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