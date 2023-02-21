Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс

"У нас были сомнения между Лео и Хаймарсом, но когда увидели его вживую, поняли, что это Хаймарс", – рассказала она подписчикам.

Скриншот: yulia_zoriy / Instagram

"Ну и спал вот так между нами. Поэтому адаптация проходит быстро и хорошо", – добавила она, показав, как Хаймарс спит рядом с Резниковым.

Скриншот: yulia_zoriy / Instagram