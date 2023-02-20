Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото

В публикации отмечается, что репортаж о жизни Залужного в Звягеле выйдет 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
О том, каким Залужный был во время учебы в школе и как до сих пор его называют в родном городе, журналистам рассказали его учителя, друзья и одноклассники.
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Залужный родился 8 июля 1973 года.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.