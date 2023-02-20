Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото

В публикации отмечается, что репортаж о жизни Залужного в Звягеле выйдет 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О том, каким Залужный был во время учебы в школе и как до сих пор его называют в родном городе, журналистам рассказали его учителя, друзья и одноклассники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hromadske (@hromadske.ua)