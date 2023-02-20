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20 февраля, 2023
 
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Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото

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Залужный родился 8 июля 1973 года
Залужный родился 8 июля 1973 года
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Журналисты hromadske побывали в городе Звягель Житомирской области, где до 19 лет жил и учился главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залежный. Архивные черно-белые фото, на которых Залужный запечатлен в детские и юношеские годы, журналисты 20 февраля разместили на странице редакции в Instagram.

В публикации отмечается, что репортаж о жизни Залужного в Звягеле выйдет 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О том, каким Залужный был во время учебы в школе и как до сих пор его называют в родном городе, журналистам рассказали его учителя, друзья и одноклассники.

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: журналисты, война России против Украины, Валерий Залужный, Звягель
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