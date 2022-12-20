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20 декабря, 2022
 
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"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото

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12-летний Иван в письме святому Николаю написал, что мечтает о том, чтобы его отец нашелся, а также признался, что хотел бы встретиться с Залужным
12-летний Иван в письме святому Николаю написал, что мечтает о том, чтобы его отец нашелся, а также признался, что хотел бы встретиться с Залужным
Фото: Елена Варфоломеева / Facebook

12-летний Иван Варфоломеев из Черкасс, чей отец без вести пропал на войне против российских оккупантов, в День святого Николая встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. О встрече в Facebook рассказала его мать Елена Варфоломеева, опубликовав совместные фото сына с Залужным.

По словам женщины, сын написал письмо святому Николаю, в котором признался, что хочет, чтобы его пропавший без вести отец нашелся, а также признался, что мечтает о встрече с Залужным. 

Варфоломеева отметила, что акция была организована департаментом социальной политики Черкасс для детей, которых война разлучила с родителями. 

"Я особо ни на что не рассчитывала. Мой ребенок ничего не просил, кроме того, чтобы папа нашелся. А еще написал, что мечтает о встрече с Залужным. Я то письмо передала как есть", – написала мать мальчика. 

Она призналась, что когда ей позвонили и сообщили, что Залужный приглашает ее сына на встречу, не поверила. 

"У меня даже мысли не было, что это письмо воспримут серьезно. Плачу я, плачут по ту сторону телефона, –  описала происходившее Варфоломеева. – Вчера моего сына обнял Залужный. Обнял так, как, наверное, обнял бы отец. И когда-то Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное, – веру".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid061gEp7i8jQsKFGJHLqrP1AG6zAMi6Xy9BfAFWWf1hvjvwM8gQzAyhnkrSW6Vf8Mzl&id=100044116151521

Теги: война России против Украины, День святого Николая, Валерий Залужный, отец
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