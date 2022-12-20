"Произошло то, что дало самое ценное – веру". 12-летний сын пропавшего без вести украинского защитника встретился с Залужным. Фото

12-летний Иван в письме святому Николаю написал, что мечтает о том, чтобы его отец нашелся, а также признался, что хотел бы встретиться с Залужным Фото: Елена Варфоломеева / Facebook

По словам женщины, сын написал письмо святому Николаю, в котором признался, что хочет, чтобы его пропавший без вести отец нашелся, а также признался, что мечтает о встрече с Залужным.

Варфоломеева отметила, что акция была организована департаментом социальной политики Черкасс для детей, которых война разлучила с родителями.

"Я особо ни на что не рассчитывала. Мой ребенок ничего не просил, кроме того, чтобы папа нашелся. А еще написал, что мечтает о встрече с Залужным. Я то письмо передала как есть", – написала мать мальчика.

Она призналась, что когда ей позвонили и сообщили, что Залужный приглашает ее сына на встречу, не поверила.

"У меня даже мысли не было, что это письмо воспримут серьезно. Плачу я, плачут по ту сторону телефона, – описала происходившее Варфоломеева. – Вчера моего сына обнял Залужный. Обнял так, как, наверное, обнял бы отец. И когда-то Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное, – веру".