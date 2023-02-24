Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет

По словам президента, он не любит, если на утро в доме остается грязная посуда.
"Я единственный человек в семье, который за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет. Я начинаю сперва злость на котов, на собак, а потом уже на людей передавать", – рассказал он.
Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.
По словам Ющенко, сейчас они со второй женой Катериной Ющенко живут отдельно, так как она с двумя дочерями Софией Викторией и Кристиной переехала в Киев. Где проживает их сын Тарас, он не уточнил.
От первого брака у него есть дети: дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также пятеро внуков.