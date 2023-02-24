Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет

Ющенко не любит, если на утро в доме остается грязная посуда Фото: Віктор Ющенко / Facebook

По словам президента, он не любит, если на утро в доме остается грязная посуда.

"Я единственный человек в семье, который за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет. Я начинаю сперва злость на котов, на собак, а потом уже на людей передавать", – рассказал он.



