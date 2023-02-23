"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой

Ющенко: Жена с дочками – в Киеве, потому что у нас нет интернета, нет света Фото: Віктор Ющенко / Facebook

По словам Ющенко, две их дочери, София Виктория и Христина, также живут с матерью. Он не уточнил, где сейчас находится их сын Тарас.

"Жена с дочками – в Киеве, потому что у нас нет интернета, нет света. Я вижу, как на моих глазах умирает моя семья", – со вздохом ответил Ющенко.

На вопрос, кто распоряжается в их семье финансами, Ющенко пошутил, что немного денег есть и у него, но "касса находится у жены".

"Кто-то скажет: "Ну, подкаблучник". Но немного есть и у меня", – пошутил он.