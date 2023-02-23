61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом

Актриса позирует в кадре в толстовке, лосинах и ботинках, дополнив образ широким шарфом.

"Наконец-то поняла, как делать селфи. Можем ли мы вернуться к Polaroid, где я выгляжу на 70 лет моложе?" – написала 61-летняя артистка.

Контекст:

Локлир родилась в 1961 году в США. Актриса известна ролями в сериалах "Династия" и "Район Мелроуз". Локлир – шестикратная номинантка на премию "Золотой глобус".

В марте 2008 года Локлир совершила первую попытку суицида, после чего была госпитализирована в психиатрическую клинику.

В 2012 году актриса прошла курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости, а летом 2018 года после очередной попытки покончить жизнь самоубийством снова прошла принудительное лечение в отделении психиатрии.