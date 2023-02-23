Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
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61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом

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Локлир несколько раз проходила принудительное лечение в отделении психиатрии
Локлир несколько раз проходила принудительное лечение в отделении психиатрии
Фото: ЕРА (архив 2004 года)

Американская актриса Хизер Локлир 22 февраля разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена в тренажерном зале возле зеркала.

Актриса позирует в кадре в толстовке, лосинах и ботинках, дополнив образ широким шарфом.

"Наконец-то поняла, как делать селфи. Можем ли мы вернуться к Polaroid, где я выгляжу на 70 лет моложе?"  написала 61-летняя артистка.

Контекст:

Локлир родилась в 1961 году в США. Актриса известна ролями в сериалах "Династия" и "Район Мелроуз". Локлир – шестикратная номинантка на премию "Золотой глобус".

В марте 2008 года Локлир совершила первую попытку суицида, после чего была госпитализирована в психиатрическую клинику.

В 2012 году актриса прошла курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости, а летом 2018 года после очередной попытки покончить жизнь самоубийством снова прошла принудительное лечение в отделении психиатрии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: алкоголь, селфи, психиатрия, Хизер Локлир, суицид, зависимость
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