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23 февраля, 2023
 
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Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом

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Елена вторая жена сына Виктора Ющенко Андрея
Елена – вторая жена сына Виктора Ющенко Андрея
Фото: olena_yushchenko / Instagram

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, блогер Елена Ющенко 23 февраля в Instagram опубликовала их новое совместное фото. Она посвятила публикацию дню рождения свекра – Ющенко исполнилось 69 лет.

Обращаясь к Ющенко, она назвала его отцом.

"Очень рада, что стала вашей невесткой и дочерью, а вы стали моим отцом и примером во многих вещах", – написала невестка бывшего президента.

"Особенно горжусь вашим умом, добротой, благородством и большим трудом для Украины вопреки всему. Хочу, чтобы ваш внук рос таким же умным и послушным мальчиком", – добавила она.

Контекст:

Елена Ющенко – вторая жена Андрея Ющенко, сына Виктора Ющенко от первого брака. Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году.

Ранее Андрей Ющенко был женат на младшей сестре украинской ведущей Маши Ефросининой Елизавете. Пара рассталась в 2012 году. У них есть дочь.

24 августа стало известно, что у Елены и Андрея Ющенко родился сын. Для Елены он стал первенцем. По словам невестки Виктора Ющенко, она рожала ребенка в Украине.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виктор Ющенко, президент, семья, Елена Ющенко
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