Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом

Обращаясь к Ющенко, она назвала его отцом.
"Очень рада, что стала вашей невесткой и дочерью, а вы стали моим отцом и примером во многих вещах", – написала невестка бывшего президента.
"Особенно горжусь вашим умом, добротой, благородством и большим трудом для Украины вопреки всему. Хочу, чтобы ваш внук рос таким же умным и послушным мальчиком", – добавила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Елена Ющенко – вторая жена Андрея Ющенко, сына Виктора Ющенко от первого брака. Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году.
Ранее Андрей Ющенко был женат на младшей сестре украинской ведущей Маши Ефросининой Елизавете. Пара рассталась в 2012 году. У них есть дочь.
24 августа стало известно, что у Елены и Андрея Ющенко родился сын. Для Елены он стал первенцем. По словам невестки Виктора Ющенко, она рожала ребенка в Украине.