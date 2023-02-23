Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом

Обращаясь к Ющенко, она назвала его отцом.

"Очень рада, что стала вашей невесткой и дочерью, а вы стали моим отцом и примером во многих вещах", – написала невестка бывшего президента.

"Особенно горжусь вашим умом, добротой, благородством и большим трудом для Украины вопреки всему. Хочу, чтобы ваш внук рос таким же умным и послушным мальчиком", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Yushchenko (@olena_yushchenko)