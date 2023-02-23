Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны

"Это реально полное дерьмо. Не понимаю, может быть, у него талант закончился? Но это жесткое дерьмо. Это спекуляция, попытка запрыгнуть на этот хайптрейн, но ценой этого хайптрейна являются жизни человеческие, жизни цвета нации, – сказал Otoy. – Это ненормально".

Otoy подчеркнул, что, кроме этого, в песне Потапа примитивные рифмы.

"Он подает волонтерство как танцы, веселье с бойцами. Он отождествляет, что она [девушка] чуть ли не сексом с ними занималась, с бойцами. Не понимаю – чтобы настолько унизить бойцов, волонтеров и себя", – заявил Otoy.

На вопрос, как отреагировали украинские защитники и волонтеры на песню Потапа, рэпер Otoy отметил, что это была "максимально агрессивная реакция".

Рэпер подчеркнул, что композиция Потапа обесценивает усилия волонтеров.

"Для одних это уменьшение ценности волонтерской деятельности, и это их ранит. Потому что это люди, которые отдают даже жизни, пытаясь помочь, другие отдают все свои финансы, здоровье. А буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, – они еще больше будут оторваны от войны. Нет абсолютно никакого влияния положительного и нейтрального тоже. Она [песня] влияет и влияет отрицательно", – подытожил Otoy.