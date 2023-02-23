Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны

"Это реально полное дерьмо. Не понимаю, может быть, у него талант закончился? Но это жесткое дерьмо. Это спекуляция, попытка запрыгнуть на этот хайптрейн, но ценой этого хайптрейна являются жизни человеческие, жизни цвета нации, – сказал Otoy. – Это ненормально".
Otoy подчеркнул, что, кроме этого, в песне Потапа примитивные рифмы.
"Он подает волонтерство как танцы, веселье с бойцами. Он отождествляет, что она [девушка] чуть ли не сексом с ними занималась, с бойцами. Не понимаю – чтобы настолько унизить бойцов, волонтеров и себя", – заявил Otoy.
На вопрос, как отреагировали украинские защитники и волонтеры на песню Потапа, рэпер Otoy отметил, что это была "максимально агрессивная реакция".
Рэпер подчеркнул, что композиция Потапа обесценивает усилия волонтеров.
"Для одних это уменьшение ценности волонтерской деятельности, и это их ранит. Потому что это люди, которые отдают даже жизни, пытаясь помочь, другие отдают все свои финансы, здоровье. А буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, – они еще больше будут оторваны от войны. Нет абсолютно никакого влияния положительного и нейтрального тоже. Она [песня] влияет и влияет отрицательно", – подытожил Otoy.
17 февраля Потап заявил, что его новая песня посвящена украинским волонтерам. "Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет в первом куплете артист.
В качестве видеоряда в клипе использованы архивные кадры, на которых запечатлены волонтеры украинского проекта "Добробат" во время разбора завалов разрушенных российскими оккупантами зданий.
Песня вызвала критику как со стороны волонтеров, так и со стороны слушателей. В настоящее время артист ограничил возможность комментировать его работу в YouTube.
Самая известная песня рэпера Otoy (Вячеслава Дрофы) – Enemi. Артист возглавляет официальный фонд помощи полку "Азов". В настоящее время рэпер сотрудничает с компанией украинского продюсера Ирины Горовой.