Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
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Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны

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Otoy отметил, что украинские защитники и волонтеры отреагировали на песню Потапа максимально агрессивно
Otoy отметил, что украинские защитники и волонтеры отреагировали на песню Потапа максимально агрессивно
Фото: otoysounds / Instagram

Украинский рэпер Otoy раскритиковал новую песню своего коллеги Потапа, в которой тот под новым сценическим псевдонимом Ротар спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". Свое мнение Otoy высказал в интервью, которое 22 февраля вышло на YouTube-канале "Зірковий".

"Это реально полное дерьмо. Не понимаю, может быть, у него талант закончился? Но это жесткое дерьмо. Это спекуляция, попытка запрыгнуть на этот хайптрейн, но ценой этого хайптрейна являются жизни человеческие, жизни цвета нации, – сказал Otoy. – Это ненормально". 

Otoy подчеркнул, что, кроме этого, в песне Потапа примитивные рифмы.

"Он подает волонтерство как танцы, веселье с бойцами. Он отождествляет, что она [девушка] чуть ли не сексом с ними занималась, с бойцами. Не понимаю – чтобы настолько унизить бойцов, волонтеров и себя", – заявил Otoy.

На вопрос, как отреагировали украинские защитники и волонтеры на песню Потапа, рэпер Otoy отметил, что это была "максимально агрессивная реакция".

Рэпер подчеркнул, что композиция Потапа обесценивает усилия волонтеров.

"Для одних это уменьшение ценности волонтерской деятельности, и это их ранит. Потому что это люди, которые отдают даже жизни, пытаясь помочь, другие отдают все свои финансы, здоровье. А буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить,  они еще больше будут оторваны от войны. Нет абсолютно никакого влияния положительного и нейтрального тоже. Она [песня] влияет и влияет отрицательно", – подытожил Otoy.

Контекст:

17 февраля Потап заявил, что его новая песня посвящена украинским волонтерам. "Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет в первом куплете артист. 

В качестве видеоряда в клипе использованы архивные кадры, на которых запечатлены волонтеры украинского проекта "Добробат" во время разбора завалов разрушенных российскими оккупантами зданий. 

Песня вызвала критику как со стороны волонтеров, так и со стороны слушателей. В настоящее время артист ограничил возможность комментировать его работу в YouTube.

Самая известная песня рэпера Otoy (Вячеслава Дрофы) – Enemi. Артист возглавляет официальный фонд помощи полку "Азов". В настоящее время рэпер сотрудничает с компанией украинского продюсера Ирины Горовой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: волонтеры, скандал, Потап, Алексей Потапенко, Otoy
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