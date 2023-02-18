Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров

В качестве видеоряда в клипе на новую песню Потапа использованы архивные кадры, на которых запечатлены волонтеры украинского проекта "Добробат" Фото: realpotap / Instagram

"Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет в первом куплет артист.

В последнем куплете песни звучат слова: "Заграйте бандури про батька Бандеру. Танцюйте волонтери, а кулі-дури повз нас пролітайте в ворожі гелікоптери. Ми назбирали мільйони для наших, хоч ми й не мільйонери. Ми люди прості. І в цьому міць наша".

В качестве видеоряда в клипе использованы архивные кадры, на которых запечатлены волонтеры украинского проекта "Добробат" во время разбора завалов разрушенных российскими оккупантами зданий.

Песня вызвала критику как со стороны волонтеров, так и со стороны слушателей.

"Обидно за волонтеров. Это люди, которые заслуживают уважения, а не подобных песен. Потап – это ужас", – прокомментировали посвященную волонтерам песню Потапа в сети.

"Благодарю вас, вы этой песней помогли мне встать на ноги. Я лежал без сознания, но когда начала играть эта песня, я пришел в себя, чтобы выключить это дерьмо", – написали в комментариях.

"Танцующие волонтеры? Девушка, которая ночь волонтерила с бойцами? Потапуйло. Что еще сказать?" – возмутилась в Facebook основатель волонтерского движения "Небайдуже" Алена Шмига.

Украинская поэтесса Татьяна Власова заявила, что новый трек Потапа никогда не станет гимном волонтеров, и подчеркнула, что это "просто плохая песня со странным текстом и претензией на "вирусность".

"На самом деле песня Потапа была нужна для того, чтобы мы поняли: мы на правильном пути. Мы отличаем красивое от безвкусицы. И говорим безвкусице, что это плохо, даже если она сделана на украинском языке и завуалирована патриотическими намерениями, – написала в Facebook украинская поэтесса Татьяна Власова. – Песня абсолютно провальная".