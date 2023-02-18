"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы

По словам супруги украинского президента Владимира Зеленского, она села бы в машину одна, без своих телохранителей и "без всех людей, которые ее постоянно сопровождают", и уехала бы за пределы города, чтобы "просто посмотреть на красивый пейзаж".
Зеленская призналась, что в пути включила бы в машине музыку на всю громкость, но "сначала, конечно же, выключила бы свой мобильный телефон".
На вопрос, возьмет ли она с собой мужа, Зеленская ответила утвердительно.
В этом же интервью Зеленская рассказала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину у нее ухудшилось зрение, хотя ранее она никаких проблем с глазами не испытывала.
Первая леди Украины также рассказала, что Зеленский отдает предпочтение силовым тренировкам. Она подчеркнула, что "ему это нужно, это его немного отвлекает".
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.