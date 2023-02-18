Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2023
 
Новости

"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская призналась, что после победы над российскими оккупантами мечтает поехать на машине за город
Зеленская призналась, что после победы над российскими оккупантами мечтает поехать на машине за город
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью, которое 15 февраля опубликовано на сайте немецкого еженедельного издания Zeit Magazin, рассказала, что бы ей хотелось сделать после победы Украины над российскими оккупантами.

По словам супруги украинского президента Владимира Зеленского, она села бы в машину одна, без своих телохранителей и "без всех людей, которые ее постоянно сопровождают", и уехала бы за пределы города, чтобы "просто посмотреть на красивый пейзаж".

Зеленская призналась, что в пути включила бы в машине музыку на всю громкость, но "сначала, конечно же, выключила бы свой мобильный телефон". 

На вопрос, возьмет ли она с собой мужа, Зеленская ответила утвердительно. 

В этом же интервью Зеленская рассказала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину у нее ухудшилось зрение, хотя ранее она никаких проблем с глазами не испытывала.

Первая леди Украины также рассказала, что Зеленский отдает предпочтение силовым тренировкам. Она подчеркнула, что "ему это нужно, это его немного отвлекает".

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Елена Зеленская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно
Дмитрий ГОРДОН
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?"
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?"
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 