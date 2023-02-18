"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы

Зеленская призналась, что после победы над российскими оккупантами мечтает поехать на машине за город Фото: Олена Зеленська / Facebook

По словам супруги украинского президента Владимира Зеленского, она села бы в машину одна, без своих телохранителей и "без всех людей, которые ее постоянно сопровождают", и уехала бы за пределы города, чтобы "просто посмотреть на красивый пейзаж".

Зеленская призналась, что в пути включила бы в машине музыку на всю громкость, но "сначала, конечно же, выключила бы свой мобильный телефон".

На вопрос, возьмет ли она с собой мужа, Зеленская ответила утвердительно.

В этом же интервью Зеленская рассказала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину у нее ухудшилось зрение, хотя ранее она никаких проблем с глазами не испытывала.

Первая леди Украины также рассказала, что Зеленский отдает предпочтение силовым тренировкам. Она подчеркнула, что "ему это нужно, это его немного отвлекает".