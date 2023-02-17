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17 февраля, 2023
 
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"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама

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Зеленские живут в браке с 2003 года
Зеленские живут в браке с 2003 года
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью, которое 15 февраля опубликовано на сайте немецкого еженедельного издания Zeit Magazin, рассказала, что несколько раз в неделю занимается спортом.

По словам Зеленской, речь идет о гимнастике и ходьбе. Жена президента Украины Владимира Зеленского отметила, что это помогает ей отвлечься на какое-то время. Зеленская призналась, что плохо спит по ночам, и рассказала, что пробовала медитировать, рассчитывая, что это поможет, но медитации не дали результатов.

Первая леди Украины подчеркнула, что Зеленский также занимается спортом, отдавая предпочтение силовым тренировкам. Она подчеркнула, что "ему это нужно, это его немного отвлекает".

В этом же интервью Зеленская рассказала, что у нее ухудшилось зрение, хотя ранее она никаких проблем с глазами не испытывала.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, гимнастика, Владимир Зеленский, президент, Елена Зеленская, тренировка
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