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17 февраля, 2023
 
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35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме

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Ярославский старше жены на 29 лет
Ярославский старше жены на 29 лет
Фото: Александр Ярославский / Facebook

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина 16 февраля опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена во время отдыха в Риме (Италия).

На одном из фото супруга Ярославского запечатлена вместе с их тремя детьми.

В конце декабря 2022 года Марина Ярославская отдыхала на Мальдивах. 

Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области. С Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского этот брак стал третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

10 февраля 2022 года после резонансного ДТП Ярославский покинул страну. 12 июля стало известно о возвращении Ярославского в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Италия, Александр Ярославский, Рим, Марина Ярославская
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