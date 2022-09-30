Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне

"Осень-2022", – подписала она фотографии.

Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области. С бизнесменом Александром Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Ярославский покинул страну 10 февраля 2022 года после резонансного ДТП. В ночь на 10 февраля в Харьковской области автомобиль насмерть сбил мужчину. Бизнесмен не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было. 17 февраля Ярославский сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях, "как только позволит график".

12 июля стало известно о возвращении Ярославского в Украину.