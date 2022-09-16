"Прелестные малыши!", "С пополнением".Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами

"Знакомьтесь, это наша малышка Микаса и ее брат Антонио! Можно просто Мика и Тони", – подписала она фото.

"С пополнением вас, Марина. Пусть эти малыши принесут еще больше радости", – написали в комментариях.

"Прелестные малыши! А как ты их различаешь?" – поинтересовались подписчики.

Скриншот: marinka / Instagram