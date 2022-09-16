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16 сентября, 2022
 
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"Прелестные малыши!", "С пополнением".Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами

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Марина и Александр Ярославские воспитывают троих детей
Марина и Александр Ярославские воспитывают троих детей
Фото: marinka / Instagram

Проживающая в Великобритании супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена со своими новыми питомцами – собаками по кличке Микас и Антонио.

"Знакомьтесь, это наша малышка Микаса и ее брат Антонио! Можно просто Мика и Тони", – подписала она фото.

"С пополнением вас, Марина. Пусть эти малыши принесут еще больше радости", – написали в комментариях.

"Прелестные малыши! А как ты их различаешь?" – поинтересовались подписчики.

Скриншот: marinka / Instagram
Скриншот: marinka / Instagram

Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области. С бизнесменом Александром Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Ярославский покинул страну 10 февраля 2022 года после резонансного ДТП. В ночь на 10 февраля в Харьковской области автомобиль насмерть сбил мужчину. Бизнесмен не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было. 17 февраля бизнесмен сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях, "как только позволит график".

12 июля стало известно о возвращении Ярославского в Украину.

Теги: Великобритания, Александр Ярославский, Марина Ярославская
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