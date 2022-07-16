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16 июля, 2022
 
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"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу

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Марина и Александр Ярославские воспитывают троих детей
Марина и Александр Ярославские воспитывают троих детей
Фото: marinka / Instagram

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского, который 12 июля вернулся в Украину, 15 июля опубликовала в Instagram свой первый пост за пять с половиной месяцев войны. В публикации Марина Ярославская разместила снимки, на которых запечатлена во время отдыха на яхте в Сен-Жан-Кап-Ферра (Лазурный берег, Франция).

"Лето", – подписала она фото. 

"Люди из другой реальности", – прокомментировали подписчики.

"В данной ситуации выставлять такие фото публичному человеку – по меньшей мере странно. Глупо. Тем более, что отсутствуют посты с сочувствием и поддержкой родной страны и людей", – отреагировали фолловеры.

Жена Ярославского оставила комментарии без ответа. 

25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Марина Ярославская разместила на своей странице украинский флаг с надписью на английском языке "Остановите войну в Украине". Она не указала, что Россия является страной-агрессором. 

Контекст:

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Ярославский покинул страну 10 февраля 2022 года после резонансного ДТП. В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

Бизнесмен не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто.

В DCH сообщили, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

В тот же день "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Ярославский 17 февраля прокомментировал расследование ДТП. Он считает, что "виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу". Бизнесмен сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях, "как только позволит график".

12 июля, ссылаясь на свои источники, о возвращении Ярославского в Украину написала "Украинская правда". В тот же день эту информацию подтвердила пресс-служба футбольного клуба "Металлист", президентом которого он является.

Теги: Франция, Александр Ярославский, дети, война России против Украины, семья, Марина Ярославская, жена
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