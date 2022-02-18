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ПРОИСШЕСТВИЯ

Авто из кортежа Ярославского замывали, чтобы уничтожить информацию – полиция

Автомобили из кортежа Ярославского осмотрели киевские эксперты
Автомобили из кортежа Ярославского осмотрели киевские эксперты
Фото: npu.gov.ua

Два автомобиля из кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского, которые фигурируют в ДТП, для проведения судебных экспертиз доставили в Киев. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители уточнили, что изъяли все предметы, имеющие значение для установления обстоятельств аварии.

"Эксперты выяснили, что до изъятия автомобилей отдельные элементы, а именно передняя часть, колеса и днище, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а затем избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", – отметили в релизе.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Депутат Чугуевского районного совета Дмитрий Дробот написал в Facebook, что для Ярославского важнее быть в Лондоне с детьми на каникулах, чем ответить на вопросы правоохранителей.

"Ты король Харькова. Лихо ездишь сам за рулем. У тебя "Металл", ХТЗ, аэропорт и туча разных фирм в группе D. Жизнь вроде как удалась. Однажды – может, и не впервой – ты сбиваешь человека. Насмерть, не останавливаясь. Может, даже и не ты, но тот, кто сказал, что он, оказался не он. А кто сбил, так и не ясно", – заявил Дробот.

https://www.facebook.com/dmytriu.drobot/posts/5121314124582777

Контекст:

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто.

В DCH сообщили, что Ярославский  "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

В тот же день "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Ярославский 17 февраля прокомментировал расследование ДТП. Он считает, что "виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу". Бизнесмен сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях, "как только позволит график".

Теги: Украина, ДТП, Харьков, автомобили, Лондон, Александр Ярославский, полиция, Чугуев, расследование, DCH, бизнесмен
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