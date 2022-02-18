Авто из кортежа Ярославского замывали, чтобы уничтожить информацию – полиция

Правоохранители уточнили, что изъяли все предметы, имеющие значение для установления обстоятельств аварии.

"Эксперты выяснили, что до изъятия автомобилей отдельные элементы, а именно передняя часть, колеса и днище, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а затем избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", – отметили в релизе.

Фото: npu.gov.ua

Депутат Чугуевского районного совета Дмитрий Дробот написал в Facebook, что для Ярославского важнее быть в Лондоне с детьми на каникулах, чем ответить на вопросы правоохранителей.

"Ты король Харькова. Лихо ездишь сам за рулем. У тебя "Металл", ХТЗ, аэропорт и туча разных фирм в группе D. Жизнь вроде как удалась. Однажды – может, и не впервой – ты сбиваешь человека. Насмерть, не останавливаясь. Может, даже и не ты, но тот, кто сказал, что он, оказался не он. А кто сбил, так и не ясно", – заявил Дробот.