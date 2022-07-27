Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2022
 
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"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте

Разница в возрасте между Мариной и Александром Ярославскими составляет 29 лет
Разница в возрасте между Мариной и Александром Ярославскими составляет 29 лет
Фото: marinka / Instagram

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского, который 12 июля вернулся в Украину, 26 июля опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена босой на яхте в белой длинной юбке и белом лифе.

Свой образ она дополнила оранжевой туникой и соломенной шляпой. Супруга Ярославского отметила, что снимки были сделаны лондонским фотографом.

"Вы выставляете фото с яхты, пока ваш родной город Изюм оккупирован. Со всеми ужасающими вытекающими. Кому интересно сейчас это? Очень негуманно", возмутилась публикацией пользователь сети Анастасия Гапон. 

"Я такой же участник, как и вы, всех этих ужасных событий, и неважно, где мы находимся. Все, что в моих силах было сделать для своих близких, я сделала, на остальное не могу повлиять, к сожалению" – ответила супруга бизнесмена.

Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области.  С бизнесменом Александром Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Ярославский покинул страну 10 февраля 2022 года после резонансного ДТП. В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

Бизнесмен не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто.

В DCH сообщили, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

В тот же день "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Ярославский 17 февраля прокомментировал расследование ДТП. Он считает, что "виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу". Бизнесмен сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях, "как только позволит график".

12 июля, ссылаясь на свои источники, о возвращении Ярославского в Украину написала "Украинская правда". В тот же день эту информацию подтвердила пресс-служба футбольного клуба "Металлист", президентом которого он является.

Теги: Александр Ярославский, Изюм, война России против Украины
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