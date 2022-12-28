Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье

Жена Ярославского позирует в кадре, стоя в мокром лифе под уличным душем. Она отметила, что снимки сделал ее дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области. С Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского этот брак сьал третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

10 февраля 2022 года после резонансного ДТП Ярославский покинул стран . 12 июля стало известно о возвращении Ярославского в Украину.