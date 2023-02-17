Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев

Майне: Я очень хотел бы, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут Фото: ЕРА

"Немцы во время Второй мировой войны напали на полмира. И мы, когда взрослели, чувствовали общую вину. Нам было понятно, что на каждом немце есть часть вины. То, что произошло: Холокост и все ужасные вещи, – это все поставило на нашу страну клеймо общей вины", – заявил Майне.

Он подчеркнул, что россияне должны уже сейчас осознать, что несут ответственность за поддержку режима российского диктатора Владимира Путина.

"Хотел бы, чтобы люди в России поняли, что сейчас происходит, и сами вывели ощущение собственной ответственности за то, что гибнут невинные люди, получают ранения, теряют дома. Да, говорят: "Это не россияне, это режим", – но россияне поддерживают этот режим, – подчеркнул всемирно известный музыкант. – Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Конечно, в этом так же виновата и пропаганда".

По словам Майне, ему хотелось бы думать, что не все россияне виноваты, но он понимает, что это не так.

"Я очень хотел бы, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут”, – подытожил артист.

В этом же интервью он отметил, что если бы встретился с Путиным, то попросил бы его прекратить войну.