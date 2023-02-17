Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2023
 
Новости

Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев

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Майне: Я очень хотел бы, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут
Майне: Я очень хотел бы, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут
Фото: ЕРА

Лидер немецкой группы Scorpions Клаус Майне считает, что в нападении РФ на Украину виновато не только руководство страны-агрессора, но и население РФ. Об этом музыкант рассказал в интервью, которое 17 февраля вышло на YouTube-канале украинского журналиста Алексея Суханова.

"Немцы во время Второй мировой войны напали на полмира. И мы, когда взрослели, чувствовали общую вину. Нам было понятно, что на каждом немце есть часть вины. То, что произошло: Холокост и все ужасные вещи,  это все поставило на нашу страну клеймо общей вины", – заявил Майне.

Он подчеркнул, что россияне должны уже сейчас осознать, что несут ответственность за поддержку режима российского диктатора Владимира Путина. 

"Хотел бы, чтобы люди в России поняли, что сейчас происходит, и сами вывели ощущение собственной ответственности за то, что гибнут невинные люди, получают ранения, теряют дома. Да, говорят: "Это не россияне, это режим", – но россияне поддерживают этот режим, – подчеркнул всемирно известный музыкант Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Конечно, в этом так же виновата и пропаганда".

По словам Майне, ему хотелось бы думать, что не все россияне виноваты, но он понимает, что это не так.

"Я очень хотел бы, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут”, – подытожил артист.

В этом же интервью он отметил, что если бы встретился с Путиным, то попросил бы его прекратить войну.

Контекст:

Scorpions 27 марта 2022 года во время выступления в Лас-Вегасе спела знаменитый хит Winds of Change, заменив строчку о Москве на фразу об УкраинеВместо "Идя берегом Москвы-реки к парку Горького" солист группы Клаус Майне спел: "А теперь послушай мое сердце  там написано: "Украина".

В мае на концерте группы в Кракове зрители развернули гигантские флаги Украины и Польши.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Scorpions, Клаус Майне
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