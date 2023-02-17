Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину

Майне также ответил на вопрос Суханова, что бы он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы у него была такая возможность.
"Я бы сказал, что он очень хорошо делает свои обращения к населению и чтобы он продолжал поддерживать людей своими словами", – сказал артист.
Scorpions 27 марта 2022 года во время выступления в Лас-Вегасе спела знаменитый хит Winds of Change, заменив строчку о Москве на фразу об Украине. Вместо "Идя берегом Москвы-реки к парку Горького" солист группы Клаус Майне спел: "А теперь послушай мое сердце – там написано: "Украина".
В мае на концерте группы в Кракове зрители развернули гигантские флаги Украины и Польши.