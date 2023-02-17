Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину

Майне также ответил на вопрос Суханова, что бы он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы у него была такая возможность.

"Я бы сказал, что он очень хорошо делает свои обращения к населению и чтобы он продолжал поддерживать людей своими словами", – сказал артист.