"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская

Клопотенко о Зеленской: У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой Фото: Сніданок з 1+1 / Facebook

"У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой. Я пересылаю ее команде, а потом ее команда от нее мне пересылает сообщения. Мы так общаемся, – рассказал Клопотенко. – Мы видимся с ней в рабочих группах. Иногда с ней говорим. Она, как по мне, очень позитивная и очень мне симпатичная, потому что очень открытая".

Клопотенко вспомнил, как вместе с Зеленской присутствовал на конференции.

"Тысяча людей. Ее выводит охрана, она поворачивается и такая: "Женя, пока!" Все такие смотрят. Я говорю: "Пока!" Как-то так, типа все easy", – рассказал он.

Клопотенко пошутил, что, может быть, на самом деле Зеленская является не такой, какой ему показалась.

"Возможно, это ее образ, а на самом деле она – деспот. Никто не знает, – отметил Клопотенко. – Кроме президента".