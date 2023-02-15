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15 февраля, 2023
 
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"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская

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Клопотенко о Зеленской: У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой
Клопотенко о Зеленской: У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой
Фото: Сніданок з 1+1 / Facebook

Украинский ресторатор и блогер Евгений Клопотенко в интервью, которое 15 февраля опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды", рассказал, какое впечатление на него произвела жена украинского президента Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская во время работы над проектом по внедрению нового меню в украинских школах.

"У меня нет ее номера телефона. Я общаюсь с ее командой. Я пересылаю ее команде, а потом ее команда от нее мне пересылает сообщения. Мы так общаемся, – рассказал Клопотенко. – Мы видимся с ней в рабочих группах. Иногда с ней говорим. Она, как по мне, очень позитивная и очень мне симпатичная, потому что очень открытая". 

Клопотенко вспомнил, как вместе с Зеленской присутствовал на конференции.

"Тысяча людей. Ее выводит охрана, она поворачивается и такая: "Женя, пока!" Все такие смотрят. Я говорю: "Пока!" Как-то так, типа все easy", – рассказал он. 

Клопотенко пошутил, что, может быть, на самом деле Зеленская является не такой, какой ему показалась.

"Возможно, это ее образ, а на самом деле она – деспот. Никто не знает, – отметил Клопотенко. – Кроме президента".

Контекст:

Клопотенко до полномасштабного вторжения РФ в Украину занимался разработкой и внедрением нового меня для украинских школ, а Зеленская курировала этот проект.

Они вместе периодически появлялись на публичных мероприятиях, а также принимали участие в съемках, посвященных новаторскому меню.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: президент, Елена Зеленская, Евгений Клопотенко
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