"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины

"Этот несовершенный мир спасут только женщины", – подписал фото Шандор, которого называют Профессором из окопа за то, что он совмещает боевые дежурства с преподавательской работой,
На фото первая леди Украины изображена в брючном костюме, а Шандор – в военной форме.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.
Шандор – заведующий кафедрой социологии и социальной работы и доктор философских наук, сказано на сайте УжНУ. Он пошел в военкомат в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Профессор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он был запечатлен в блиндаже во время чтения лекции студентам по видеосвязи из окопа.
В честь Шандора в Ужгороде установлена миниатюрная скульптура под названием "Профессор из окопа".