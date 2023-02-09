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09 февраля, 2023
 
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"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины

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Зеленская мать двоих детей
Зеленская – мать двоих детей
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор, который защищает Украину в составе закарпатского батальона территориальной обороны, 6 февраля разместил на своей странице в Facebook снимок, на котором запечатлен с женой президента Украины Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

"Этот несовершенный мир спасут только женщины", – подписал фото Шандор, которого называют Профессором из окопа за то, что он совмещает боевые дежурства с преподавательской работой,

На фото первая леди Украины изображена в брючном костюме, а Шандор – в военной форме.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LxHfX3PYbUYCkh3FFXbka11rgXXDSu3FMGY6Fi1MF9Sq19592tirsBb4N6to4rgul&id=100063509179922

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Шандор – заведующий кафедрой социологии и социальной работы и доктор философских наук, сказано на сайте УжНУ. Он пошел в военкомат в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Профессор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он был запечатлен в блиндаже во время чтения лекции студентам по видеосвязи из окопа.

В честь Шандора в Ужгороде установлена миниатюрная скульптура под названием "Профессор из окопа". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Елена Зеленская, Федор Шандор
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