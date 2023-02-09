"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины

"Этот несовершенный мир спасут только женщины", – подписал фото Шандор, которого называют Профессором из окопа за то, что он совмещает боевые дежурства с преподавательской работой,

На фото первая леди Украины изображена в брючном костюме, а Шандор – в военной форме.