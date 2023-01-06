В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета

Шандор – заведующий кафедрой социологии и социальной работы и доктор философских наук, сказано на сайте УжНУ. Он пошел в военкомат в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Профессор стал известен после того, как в сети опубликовали его фото, на котором он был запечатлен в блиндаже во время чтения лекции студентам по видеосвязи из окопа.

По словам Шандора, график дежурств подстраивают под занятия.

"Если стреляет где-нибудь на фоне, то на пару это особо не влияет. Звук такой, вроде трактор ходит. Пару я провожу всегда у блиндажа. Вот только что был обстрел, а мы вычитывали ошибки в модулях. Перешел в блиндаж и продолжил читать лекцию, – рассказывал он. – Мы сражаемся за образованную нацию. Если бы я не читал лекции, это был бы грех. Я зачем же на войну пошел?" – добавил он.