"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор

"Начинаю колядовать на тепловизорный прицел. Себе. Потому что там, куда я скоро отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь, – написал он. – Мне – только на период пребывания на нуле".
В своем посте Полежака также указал номер карточки, на которую можно перевести деньги на покупку тепловизора.
"Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі зірочок! Щоб хліб родив і х...й по п...зді ходив! А без маку не така, треба тєплік до АК", – поколядовал в конце Полежака.
Полежака – автор сборников стихов и текстов песен для украинских исполнителей, среди которых группа Kozak System, артист Орест Лютый, в образе которого выступает актер Антин Мухарский, группа "Бумбокс" и другие.
В день полномасштабного вторжения РФ в Украину он отправился в военкомат, но там ему ответили, что нужны люди с опытом. 1 апреля Полежала добровольцем отправился на фронт. По словам поэта, ему это удалось сделать благодаря личным знакомствам.