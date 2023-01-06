"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор

"Начинаю колядовать на тепловизорный прицел. Себе. Потому что там, куда я скоро отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь, – написал он. – Мне – только на период пребывания на нуле".

В своем посте Полежака также указал номер карточки, на которую можно перевести деньги на покупку тепловизора.

"Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі зірочок! Щоб хліб родив і х...й по п...зді ходив! А без маку не така, треба тєплік до АК", – поколядовал в конце Полежака.