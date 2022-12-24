"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев

На своей странице в Instagram Yarmak сообщил, что Tony Tonite после полномасштабного вторжения РФ вернулся в Украину из Турции, "чтобы волонтерить и работать на культурном фронте.

"24 февраля сотни тысяч храбрых пацанов по всей стране взяли в руки оружие и в месте с ВСУ остановили врага. Миллионы виезжали за границу, а были тысячи тех, кто возвращался из самых комфортных мест в мире защищать свою страну, – написал он. – За несколько часов мы записали минималистический трек с простыми, но чрезвычайно фундаментальными месседжами".

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Tony Tonite, презентуя композицию в Instagram, заявил, что написал его, вдохновившись словами чеченского политика Джохара Дудаева о том, что "Россия умрет, когда взойдет украинское солнце".

"Мы выпустили "Українське сонце" в поддержку нашего славного украинского народа и всех наших побратимов, которые вынуждены встречать этот Новый год на фронте", – написал артист.