Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2022
 
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"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев

Tony Tonite (справа) признался, что писал песню, которую исполнил вместе с Yarmak (слева), вдохновившись словами Дудаева
Tony Tonite (справа) признался, что писал песню, которую исполнил вместе с Yarmak (слева), вдохновившись словами Дудаева
Фото: tonytonite / Instagram

Украинский рэпер Yarmak 22 декабря выпустил трек "Українське сонце", который записал вместе с украинским певцом, волонтером Tony Tonite. Композиция размещена на всех музыкальных площадках, включая Apple Music.

На своей странице в Instagram Yarmak сообщил, что Tony Tonite после полномасштабного вторжения РФ вернулся в Украину из Турции, "чтобы волонтерить и работать на культурном фронте. 

"24 февраля сотни тысяч храбрых пацанов по всей стране взяли в руки оружие и в месте с ВСУ остановили врага. Миллионы виезжали за границу, а были тысячи тех, кто возвращался из самых комфортных мест в мире защищать свою страну, – написал он. – За несколько часов мы записали минималистический трек с простыми, но чрезвычайно фундаментальными месседжами". 

Tony Tonite, презентуя композицию в Instagram, заявил, что написал его, вдохновившись словами чеченского политика Джохара Дудаева о том, что "Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". 

"Мы выпустили "Українське сонце" в поддержку нашего славного украинского народа и всех наших побратимов, которые вынуждены встречать этот Новый год на фронте", –  написал артист.

Теги: война России против Украины, Yarmak, Джохар Дудаев
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