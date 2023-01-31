Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит

"Я купил себе юбку. Надеваю ее на нее штаны или джинсы и вот так хожу, – написал он. – Как вам такое, нормально или нет?"

В начале января 2023 года ресторатор рассказал подписчикам, зачем красит ногти на руках. По словам Клопотенко, ему нравится, когда руки выглядят ухоженными.

"Открою вам секрет: когда я накрасил ногти, меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, это поможет", – заявил тогда он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)