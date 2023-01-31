Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит

"Я купил себе юбку. Надеваю ее на нее штаны или джинсы и вот так хожу, – написал он. – Как вам такое, нормально или нет?"
В начале января 2023 года ресторатор рассказал подписчикам, зачем красит ногти на руках. По словам Клопотенко, ему нравится, когда руки выглядят ухоженными.
"Открою вам секрет: когда я накрасил ногти, меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, это поможет", – заявил тогда он.
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В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.
В декабре 2022 года Клопотенко опроверг слухи о своей гомосексуальности, а в январе 2023 года в новом интервью признался, что не готов строить отношения только с одной девушкой.