Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации

Клопотенко: А что такое гей – это что? Что-то плохое? Фото: klopotenko / Instagram

"Давай поговорим о твоей личной жизни. Ты ее не афишируешь, поэтому в обществе ходит много слухов, что ты гей, – заявил интервьюер. – Если бы Клопотенко был геем, он бы признался в этом обществу?"

Ресторатор ответил утвердительно.

"Это моя мечта. Я даже говорил: давайте я признаюсь просто так. А что такое гей – это что? Что-то плохое? Если общество будет меня осуждать – это проблемы общества", – заявил он.

Клопотенко также отметил, что у него на данный момент есть девушка.