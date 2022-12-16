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16 декабря, 2022
 
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Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации

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Клопотенко: А что такое гей это что? Что-то плохое?
Клопотенко: А что такое гей – это что? Что-то плохое?
Фото: klopotenko / Instagram

36-летний украинский ресторатор Евгений Клопотенко 15 декабря в интервью, которое вышло на YouTube-канале "Факти ICTV", прокомментировал слухи о своей гомосексуальной ориентации.

"Давай поговорим о твоей личной жизни. Ты ее не афишируешь, поэтому в обществе ходит много слухов, что ты гей, – заявил интервьюер. – Если бы Клопотенко был геем, он бы признался в этом обществу?"

Ресторатор ответил утвердительно.

"Это моя мечта. Я даже говорил: давайте я признаюсь просто так. А что такое гей – это что? Что-то плохое? Если общество будет меня осуждать – это проблемы общества", – заявил он.

Клопотенко также отметил, что у него на данный момент есть девушка.

Контекст:

Клопотенко не афиширует личную жизнь. В 2020 году он рассказывал, что одинок, потому что не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины, который сосредоточен на работе. Клопотенко также признавался, что ему сперва нужно было создать семью, а уже после заняться карьерой. Он также предположил, что, возможно, еще не встретил "ту самую" девушку, с которой хотел бы создать семью.

В мае 2022 года Клопотенко признался, что состоит в отношениях с девушкой по имени Валерия. О том, что они расстались, эксперт не сообщал.

Теги: гомосексуальность, ресторатор, Евгений Клопотенко
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