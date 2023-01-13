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13 января, 2023
 
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"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими

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Клопотенко: У меня есть 144 разных крема для волос, потому что они делают мои локоны здоровее. Это дико для многих
Клопотенко: У меня есть 144 разных крема для волос, потому что они делают мои локоны здоровее. Это дико для многих
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный блогер и ресторатор Евгений Клопотенко красит ногти лаком, так как считает, что руки должны выглядеть так же аккуратно, как лицо и волосы. Об этом он написал 13 января в Instagram.

"Мои накрашенные ногти иногда вызывают тут много эмоций. Еще раньше я на зиму часто наносил защитный лак на ногти. Посмотрел лет 15 назад видео, как профессионально ухаживать за ногтями, и начал это делать. Потому что руки должны быть такими же аккуратными, как лицо или волосы, – написал он. – Когда мороз, я использую крем для рук и крем для лица. У меня до сих пор есть 144 разных крема для волос, потому что они делают мои локоны здоровее. Это о нормальном отношении к себе. Я знаю, это дико для многих".

"Открою вам секрет: когда я накрасил ногти, меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, это поможет", – резюмировал он.

Контекст:

Клопотенко не афиширует личную жизнь. В 2020 году он рассказывал, что одинок, потому что не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины, который сосредоточен на работе. Клопотенко также признавался, что ему сперва нужно было создать семью, а уже после заняться карьерой. Он также предположил, что, возможно, еще не встретил "ту самую" девушку, с которой хотел бы создать семью.

В декабре 2022 года Клопотенко опроверг слухи о своей гомосексуальности, а в январе 2023 года в новом интервью признался, что не готов строить отношения только с одной девушкой.

Теги: мода и красота, ресторатор, Евгений Клопотенко
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