"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими

Клопотенко: У меня есть 144 разных крема для волос, потому что они делают мои локоны здоровее. Это дико для многих Фото: klopotenko / Instagram

"Мои накрашенные ногти иногда вызывают тут много эмоций. Еще раньше я на зиму часто наносил защитный лак на ногти. Посмотрел лет 15 назад видео, как профессионально ухаживать за ногтями, и начал это делать. Потому что руки должны быть такими же аккуратными, как лицо или волосы, – написал он. – Когда мороз, я использую крем для рук и крем для лица. У меня до сих пор есть 144 разных крема для волос, потому что они делают мои локоны здоровее. Это о нормальном отношении к себе. Я знаю, это дико для многих".

"Открою вам секрет: когда я накрасил ногти, меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, это поможет", – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)