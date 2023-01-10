"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой

"У меня есть девушка, но у меня такие отношения – очень необычные с ней", – заявил он.
По словам Клопотенко, он по-другому относится "к этому всему".
"У меня нет такого, что ты всю жизнь с одной девушкой. Сердце Евгения – оно никогда не будет с одним человеком всю жизнь, – подчеркнул он. – Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка и я всю жизнь с ней провожу, то мне это кажется концом света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не каждый день. Мне не интересно, мне интересно работать, что-то менять".
Он добавил, что может строить отношения с двумя девушками одновременно.
"Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это также нравится. Такой у меня подход", – подытожил он.
Клопотенко не афиширует личную жизнь. В 2020 году он рассказывал, что одинок, потому что не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины, который сосредоточен на работе. Клопотенко также признавался, что ему сперва нужно было создать семью, а уже после заняться карьерой. Он также предположил, что, возможно, еще не встретил "ту самую" девушку, с которой хотел бы создать семью.
В мае 2022 года Клопотенко признался, что состоит в отношениях с девушкой по имени Валерия. О том, что они расстались, эксперт не сообщал.