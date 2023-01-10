"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой

Клопотенко: У меня нет такого, что ты всю жизнь с одной девушкой Фото: klopotenko / Instagram

"У меня есть девушка, но у меня такие отношения – очень необычные с ней", – заявил он.

По словам Клопотенко, он по-другому относится "к этому всему".

"У меня нет такого, что ты всю жизнь с одной девушкой. Сердце Евгения – оно никогда не будет с одним человеком всю жизнь, – подчеркнул он. – Сейчас все подумают, что я гулящий, бабник. Если мне нравится девушка и я всю жизнь с ней провожу, то мне это кажется концом света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не каждый день. Мне не интересно, мне интересно работать, что-то менять".

Он добавил, что может строить отношения с двумя девушками одновременно.

"Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это также нравится. Такой у меня подход", – подытожил он.