"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda

40-летняя артистка оставила фото без комментариев, сопроводив публикацию изображением в виде сердца.

"Будет третье пополнение. Зуб даю", – отреагировали в сети.

"Животик очевиден", – написали фолловеры.

"Света беременна?" – прокомментировали снимок подписчики.

Артистка не отреагировала на вопросы подписчиков.

Контекст:

Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – проживающий в РФ украинский хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Имя отца младшей дочери артистка не называет.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.

Певица вместе с детьми проживает в Латвии.