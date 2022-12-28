Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко

"Мой рождественский инсайт: украинцы собираются семьями и лепят варенки. Я вроде бы и знал об этом, но только в этом году почувствовал мощь момента. Хочется, чтобы эта энергия была и вне Рождества. Поэтому я предложу, а вы рассмотрите это: а что если хотя бы раз в месяц собираться с родными в выходные и делать вместе вареники? Поверьте, вам не надоест, потому что вареники могут быть разными. Вот как здесь, например, я сделал с мясом и залил сливочно-сырным соусом", – написал кулинар.

Для теста нужно 360 г муки смешать со щепоткой соли, добавить 180 мл воды, 2 ст. л. растительного масла, замесить тесто и оставить "отдыхать" на 20 минут. Для начинки нужно отварить 300 г свинины с лавровым листом (варить 40–50 минут), дать остыть и перебить блендером или через мясорубку. Смешать мясо с обжаренным луком, солью и перцем. Слепить вареники и варить в кипящей воде пять минут.

Для соуса нужно подогреть сливки 20% жирности и натереть сыр. Этим соусом залить вареники и подавать на стол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)