Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2022
 
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Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко

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Вареники нужно варить в кипящей воде пять минут
Вареники нужно варить в кипящей воде пять минут
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 28 декабря в Instagram рассказал, как готовит вареники.

"Мой рождественский инсайт: украинцы собираются семьями и лепят варенки. Я вроде бы и знал об этом, но только в этом году почувствовал мощь момента. Хочется, чтобы эта энергия была и вне Рождества. Поэтому я предложу, а вы рассмотрите это: а что если хотя бы раз в месяц собираться с родными в выходные и делать вместе вареники? Поверьте, вам не надоест, потому что вареники могут быть разными. Вот как здесь, например, я сделал с мясом и залил сливочно-сырным соусом", – написал кулинар.

Для теста нужно 360 г муки смешать со щепоткой соли, добавить 180 мл воды, 2 ст. л. растительного масла, замесить тесто и оставить "отдыхать" на 20 минут. Для начинки нужно отварить 300 г свинины с лавровым листом (варить 40–50 минут), дать остыть и перебить блендером или через мясорубку. Смешать мясо с обжаренным луком, солью и перцем. Слепить вареники и варить в кипящей воде пять минут.

Для соуса нужно подогреть сливки 20% жирности и натереть сыр. Этим соусом залить вареники и подавать на стол.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: мясо, вареники, ресторатор, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты
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