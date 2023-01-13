Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2023
 
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"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео

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"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео / Бульвар Шоубиз

Американская актриса Сальма Хайек 12 января разместила в Instagram видео, в котором показала, как с помощью ассистентов собиралась на церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая проходила в Лос-Анджелесе.

Накануне артистка сообщила, что для того, чтобы выйти на красную дорожку премии, ей понадобилась "команда умелых солдат армии красоты".

"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы", – написали поклонники.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: Сальма Хайек, актриса
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