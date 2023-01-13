"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео

Накануне артистка сообщила, что для того, чтобы выйти на красную дорожку премии, ей понадобилась "команда умелых солдат армии красоты".

"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)