Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2023
 
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"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек

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Хайек выбрала для церемонии платье нюдового цвета со стразами от итальянского модного дома Gucci
Хайек выбрала для церемонии платье нюдового цвета со стразами от итальянского модного дома Gucci
Фото: ЕРА

Американская актриса Сальма Хайек 11 января разместила в Instagram фото и видео, которые были сделаны во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Артистка позирует в кадре в платье нюдового цвета со стразами от итальянского модного дома Gucci. 

"Хотела бы я сказать вам, что прилетела на самолете из Европы, проснулась вот такая и легко втиснулась в платье, но на самом деле понадобилась команда умелых солдат армии красоты, чтобы собрать меня на красную дорожку вчера вечером",  написала артистка.

Поклонники Хайек обратили внимание на особенности дизайна ее наряда.

"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", – написали фолловеры.

"Без черных бретелек бюстгальтера вы бы выглядели намного шикарнее и даже сексуальнее", – прокомментировали фото подписчики.

"На самом деле это не бюстгальтер, это часть платья. Посмотрите на ремешки, когда она подошла ближе к камере на видео, ремешки кожаные. Это часть дизайна, а не бюстгальтер. Ее одевали профессионалы, они бы не сделали такой ошибки", – возразили поклонники.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: Золотой глобус, Сальма Хайек, мода и красота, Gucci
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