"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек

Хайек выбрала для церемонии платье нюдового цвета со стразами от итальянского модного дома Gucci Фото: ЕРА

Артистка позирует в кадре в платье нюдового цвета со стразами от итальянского модного дома Gucci.

"Хотела бы я сказать вам, что прилетела на самолете из Европы, проснулась вот такая и легко втиснулась в платье, но на самом деле понадобилась команда умелых солдат армии красоты, чтобы собрать меня на красную дорожку вчера вечером", – написала артистка.

Поклонники Хайек обратили внимание на особенности дизайна ее наряда.

"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", – написали фолловеры.

"Без черных бретелек бюстгальтера вы бы выглядели намного шикарнее и даже сексуальнее", – прокомментировали фото подписчики.

"На самом деле это не бюстгальтер, это часть платья. Посмотрите на ремешки, когда она подошла ближе к камере на видео, ремешки кожаные. Это часть дизайна, а не бюстгальтер. Ее одевали профессионалы, они бы не сделали такой ошибки", – возразили поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)