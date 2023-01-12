"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек

Артистка позирует в кадре в платье нюдового цвета со стразами от итальянского модного дома Gucci.
"Хотела бы я сказать вам, что прилетела на самолете из Европы, проснулась вот такая и легко втиснулась в платье, но на самом деле понадобилась команда умелых солдат армии красоты, чтобы собрать меня на красную дорожку вчера вечером", – написала артистка.
Поклонники Хайек обратили внимание на особенности дизайна ее наряда.
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", – написали фолловеры.
"Без черных бретелек бюстгальтера вы бы выглядели намного шикарнее и даже сексуальнее", – прокомментировали фото подписчики.
"На самом деле это не бюстгальтер, это часть платья. Посмотрите на ремешки, когда она подошла ближе к камере на видео, ремешки кожаные. Это часть дизайна, а не бюстгальтер. Ее одевали профессионалы, они бы не сделали такой ошибки", – возразили поклонники.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".