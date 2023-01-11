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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"

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Зеленский: Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле
Зеленский: Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Во время церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 11 января, к гостям мероприятия обратился президент Украины Владимир Зеленский. Запись его выступления в том числе опубликована на YouTube-канале news.com.au.

О выступлении Зеленского публике сообщил американский режиссер и актер Шон Пенн, который трижды после полномасштабного вторжения РФ приезжал в Украину. Обращение украинского президента транслировалось в записи. 

Обращаясь к гостям церемонии, Зеленский отметил, что премия "Золотой глобус" была основана, когда Вторая мировая война еще не закончилась, но уже все знали, кто победит.

"Впереди были битвы, еще были слезы. И именно тогда появился "Золотой глобус", которым были награждены лучшие актеры по итогам 1943 года. Сейчас 2023 год. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит. Впереди битвы, впереди слезы. Но я уже точно могу сказать, кто был лучшим в прошлом году", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что присутствующие на церемонии являются "свободными людьми свободного мира, которые объединились вокруг поддержки свободного украинского народа".

"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром. И я надеюсь, что вы все будете с нами в этот победный день. День нашей победы", – подытожил он. 

Контекст:

Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Список лауреатов 80-й юбилейной премии можно посмотреть здесь.

Ранее Зеленский по видеосвязи выступал на церемонии вручения премии "Грэмми", а также обращался к гостям Каннского кинофестиваля, рассказывая о российской агрессии.

Теги: Золотой глобус, Владимир Зеленский, война России против Украины, Шон Пенн
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